Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 октября 2020 года: карантин в школах и рост заболеваемости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в регионе был выявлен 191 новый случай заражения этой опасной инфекцией. Таким образом, общее число зараженных достигло 32 776 человек. 2,3 тысячи нижегородцев сейчас проходят лечение амбулаторно, так как заболевание у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Еще около 1,3 тысячи человек находятся в нижегородских больницах.

Статистика зараженных по коронавирусу в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Наибольшее число заболевших в Нижегородской области по-прежнему фиксируется в Дзержинске и в Павловском районе. В Нижнем Новгороде лидерами считаются Автозаводский и Ленинский районы.

В 49 классах в 32 нижегородских школах введен карантин по коронавирусу. Также ограничения действуют в 29 группах в 26 детских садах. Ограничения действуют в образовательных учреждениях Нижнего Новгорода, Бора, Сарова, Дзержинска, Выксы и других муниципальных округов.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений.

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