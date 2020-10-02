Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на сегодня по районам: сколько заболевших и выздоровевших
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За последние сутки в Нижегородской области выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных превысило 32 тысячи человек. При этом в 25 районах Нижегородской области новых случаев заражения не выявлено вовсе.
- Из 32 776 заболевших жителей региона 16 214 человек живут на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 16 552 человека распределены по районам Нижегородской области, - говорится в сообщении регионального правительства. – Наибольшее число заболевших выявлено в Дзержинске (2 876 человек), в Павловском районе (1 519 человек) и на Бору (1 129 человек). Также большое число заболевших фиксируется в Богородском районе (822 человека), в Кстовском районе (745 человек) и в Кулебакском районе (652 человека).
В самом Нижнем Новгороде больше всего заболевших в Автозаводском районе (3 849 человек) и в Ленинском районе (2600).
Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области
1. Ардатовский район – 154
2. г.о.г. Арзамас – 490
3. Арзамасский – 255
4. Балахнинский – 444
5. Богородский – 822
6. Большеболдинский – 87
7. Большемурашкинский – 26
8. г.о.г. Бор – 1129
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 51
11. Варнавинский район – 124
12. Вачский – 252
13. Ветлужский – 87
14. Вознесенский – 144
15. Володарский – 549
16. Воротынский – 41
17. Воскресенский – 146
18. Выксунский – 207
19. Гагинский – 95
20. Городецкий – 615
21. Д.Константиновский – 76
22. Дзержинск – 2 867
23. Дивеевский – 436
24. Княгининский - 85
25. Ковернинский – 140
26. Краснобаковский – 50
27. Краснооктябрьский – 220
28. Кстовский – 745
29. Кулебакский – 652
30. Лукояновский – 134
31. Лысковский – 284
32. Навашинский – 294
33. Павловский – 1519
34. Первомайский – 41
35. Перевозский – 36
36. Пильнинский – 191
37. Починковский – 224
38. Семеновский – 556
39. Сергачский – 326
40. Сеченовский – 106
41. Сокольский – 36
42. Сосновский – 357
43. Спасский – 52
44. Тонкинский – 70
45. Тоншаевский – 139
46. Уренский – 244
47. Чкаловский – 102
48. Шарангский – 69
49. Шатковский – 339
50. Шахунский – 374