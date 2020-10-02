Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на сегодня по районам: сколько заболевших и выздоровевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Нижегородской области выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных превысило 32 тысячи человек. При этом в 25 районах Нижегородской области новых случаев заражения не выявлено вовсе.

- Из 32 776 заболевших жителей региона 16 214 человек живут на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 16 552 человека распределены по районам Нижегородской области, - говорится в сообщении регионального правительства. – Наибольшее число заболевших выявлено в Дзержинске (2 876 человек), в Павловском районе (1 519 человек) и на Бору (1 129 человек). Также большое число заболевших фиксируется в Богородском районе (822 человека), в Кстовском районе (745 человек) и в Кулебакском районе (652 человека).

В самом Нижнем Новгороде больше всего заболевших в Автозаводском районе (3 849 человек) и в Ленинском районе (2600).

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области

1. Ардатовский район – 154

2. г.о.г. Арзамас – 490

3. Арзамасский – 255

4. Балахнинский – 444

5. Богородский – 822

6. Большеболдинский – 87

7. Большемурашкинский – 26

8. г.о.г. Бор – 1129

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 51

11. Варнавинский район – 124

12. Вачский – 252

13. Ветлужский – 87

14. Вознесенский – 144

15. Володарский – 549

16. Воротынский – 41

17. Воскресенский – 146

18. Выксунский – 207

19. Гагинский – 95

20. Городецкий – 615

21. Д.Константиновский – 76

22. Дзержинск – 2 867

23. Дивеевский – 436

24. Княгининский - 85

25. Ковернинский – 140

26. Краснобаковский – 50

27. Краснооктябрьский – 220

28. Кстовский – 745

29. Кулебакский – 652

30. Лукояновский – 134

31. Лысковский – 284

32. Навашинский – 294

33. Павловский – 1519

34. Первомайский – 41

35. Перевозский – 36

36. Пильнинский – 191

37. Починковский – 224

38. Семеновский – 556

39. Сергачский – 326

40. Сеченовский – 106

41. Сокольский – 36

42. Сосновский – 357

43. Спасский – 52

44. Тонкинский – 70

45. Тоншаевский – 139

46. Уренский – 244

47. Чкаловский – 102

48. Шарангский – 69

49. Шатковский – 339

50. Шахунский – 374