Погода в Нижнем Новгороде на выходные 3-4 октября: Тепло и солнечно Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Погода в Нижнем Новгороде на выходные 3-4 октября порадует нижегородцев всеми приятными сюрпризами золотой осени. Так что на ближайшие дни можно смело планировать прогулки.

- Днем в субботу, 3 октября, столбики термометров поднимутся до +18 градусов, - обещают синоптики. – При этом потепление будет довольно резким. Если в утренние часы воздух прогреется только до +7 градусов, то к полудню потеплеет почти до летних значений. Ночью будет заметно прохладнее – не более +5..+6 градусов. При этом целый день будет стоять ясная солнечная погода.

В воскресенье нижегородцев ожидает небольшое похолодание. Однако большого влияния оно не окажет.

- Днем в воскресенье, 4 октября, воздух прогреется до +13 градусов, - говорится в сообщении синоптиков. – Утром столбики термометров будут держаться на отметке +9 градусов. При этом осадков не ожидается. Весь день будет солнечно и ясно.

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