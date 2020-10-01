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Екатерина Одинцова призналась, что ради свадьбы дочери решилась на омолаживающие процедуры

Телеведущая раскрыла секрет своей вечной молодости
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Екатерина Одинцова призналась, что ради свадьбы дочери решилась на омолаживающие процедуры

Екатерина Одинцова призналась, что ради свадьбы дочери решилась на омолаживающие процедуры

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Этим летом дочь известной телеведущей Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова 18-летняя Дина вышла замуж. На свадебных фотографиях мама невесты выглядела почти ее ровесницей. Сегодня она раскрыла секрет своей «вечной молодости».

- Мои жизненныи принцип - заботясь о близких, никогда не забывать о себе, - рассказала телеведущая на своей странице в Инстаграм. - Я регулярно делаю своим детям счастливую маму». И красивую.

По словам телеведущей, особое внимание она уделила себе перед свадьбой дочери. И, надо признать, на фотографиях это заметно.

- Я много рассказывала, как я готовилась к свадьбе дочери. Пришло время рассказать все , - поделилась телеведущая. -

К подготовке я подошла основательно и задумалась о том, что на памятных фото надо выглядеть идеально! И решилась на процедуру с использованием ботулотоксина. Ее я не делала себе больше двух лет. Сейчас с момента процедуры прошло уже два месяца, и можно оценить эффект.

Напомним, свадьба 18-летней Дины Немцовой и ее избранника Димитрия Матевосова состоялась в августе 2020 года. Из-за пандемии коронавируса свадьба получилась весьма скромной, хоть и прошла на Рублевке. Многие родственники даже не смогли приехать на церемонию из-за введенных ограничений.

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