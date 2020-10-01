Фестиваль Intervals 2020 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий, площадки. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С 1 по 4 октября пройдет второй этап фестиваля Intervals 2020 в Нижнем Новгороде. Рассказываем, какие площадки смогут посетить нижегородцы, и какая программа их ожидает.

- С 12:00 до 22:00 в первом павильоне Нижегородской ярмарки нижегородцев ожидает показ инсталляции медиахудожника Као Юкси, - рассказали организаторы. – В своей аудиовизуальной серии Dimensional Sampling он анализирует QR-коды, а в студийном проекте Shan-Shui Paintings by AI с помощью современных технологий показывает новое переосмысление традиционного китайского искусства.

Ожидают новинки и поклонников образовательной части фестиваля. В 14:00 3 октября в Нижнем Новгороде пройдет лекция в формате видеотрансляции «Как зарождается свет: как устроена работа над медиапроектами в небольших студиях». Автором лекции станет сооснователь студии True Light Crew Олег Тысячный. Ожидают нижегородцев и долгоиграющие проекты.

С 24 сентября по 11 октября с четверга по воскресенье на Набережной Федоровского нижегородцев ожидают два объекта от студии dreamlaser. Среди них световая арка и инсталляция. Их проекцию можно будет увидеть под мостом над Почтовым съездом. Любоваться этой красотой лучше со стороны улицы Рождественской.

С 25 сентября по 14 октября в пространстве ЦЕХ в Нижполиграфе нижегородцев ожидает показ лазерной инсталляции от студии dreamlaser с музыкальным оформлением от Anny Ly.

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