Мошенники начали розыгрыш билетов в недостроенный нижегородский аквапарк Фото: Влад КОМЯКОВ

Вот уже несколько лет нижегородцы с нетерпением ожидают открытия аквапарка на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Однако у мошенников терпение иссякло – не дожидаясь окончания строительства, они начали розыгрыш билетов на фейковых страницах аквапарка.

- Хочешь первым узнать дату открытия аквапарка «Океания» и испытать самые круты горки на халяву? Уже в следующем месяце пять тысяч подписчиков получат по три билета в аквапарк, - пообещали мошенники на одной из фейковых страниц в Инстаграм. – Успей получить свои билеты! Подписывайся, делай репост этого поста в сторис со ссылкой на эту страницу и участвуй в розыгрыше.

Такими объявлениями пестрят ленты Инстаграма Фото: СОЦСЕТИ

Желающих бесплатно побывать аквапарке нашлось немало. Однако застройщикам пришлось разочаровать столь ретивых посетителей.

- Мы не разыгрываем бесплатные билеты! Не обманываем будущих посетителей, - заверили они на официальной странице аквапарка. – Не введитесь на мошенников.

Напомним, завершение строительства аквапарка «Океанис» в Нижнем Новгороде намечено на 2021 год. Его строительство продолжается уже несколько лет.

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