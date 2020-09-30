Отопительный сезон 2020 в Нижнем Новгороде: тепло дали во всех районах. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Отопительный сезон 2020 в Нижнем Новгороде идет полным ходом. Как сообщили в региональном правительстве, к пуску тепла приступили уже во всех 52 районах и городских округах Нижегородской области.

- 100% жителей обеспечены теплом в 24 районах области, - рассказали в региональном министерстве энергетики и ЖКХ. – К началу отопительного сезона подготовлены свыше двух тысяч котельных. Паспорта готовности получили 552,2 тысячи домов в регионе.

Напомним, в этом году было рекомендовано начинать отопительный сезон в Нижегородской области с 17 сентября. А ресурсоснабжающие организации скорректировали графики ремонтных работ на теплоснабжающих и водоснабжающих сетях. Сейчас они выполнены на 99,5%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель на эту же дату составлял 96,8%.

В социальных учреждениях тепло дали еще раньше. Отопление включали постепенно, по заявкам от руководителей учреждений. Первыми тепло в больницы, школы и детские сады дали Кстово и Дзержинск.

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