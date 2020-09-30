Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 сентября 2020 года: стало известно, ждут ли нижегородских школьников досрочные каникулы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заражений коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти. За последние сутки показатели снова возросли – зарегистрировано 168 новых случаев COVID-19. Общее количество заражённых превышает 32 тысячи человек (32 224). В настоящее время приблизительно 2,3 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у них протекает в лёгкой форме или бессимптомно, около 1,1 тысячи человек – в больницах. 33 нижегородца помещены в обсерваторы.

Статистика по числу зараженных на 30 сентября Фото: Яндекс

С сожалением сообщаем, что за последние сутки в регионе скончались ещё 4 человека от коронавируса. Таким образом, общее число жертв составляет на текущий момент 575 человек. Но к счастью, количество выздоровлений тоже растёт – за последние сутки это 175 человек. 28 137 человек теперь победили вирус.

По области в рейтинге заражений на первом месте всё так же остаётся Дзержинск, после него – Павловский район и Бор. В Нижнем Новгороде лидируют Автозаводский и Ленинский районы.

А также, со слов министра образования Сергея Злобина, решение о сроках проведения каникул каждое образовательное учреждение будет принимать самостоятельно, в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. Он заявил, что сейчас принимать решение о введении единых для всех сроков осенних каникул преждевременно.