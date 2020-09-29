Досрочные каникулы в Нижегородской области осенью 2020: будут ли вводить. Фото: Алексей ФОКИН

После того, как мэр Москвы Сергей Собянин пообещал московским школьникам двухнедельные каникулы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, «Комсомолка» выяснила, стоит ли ожидать досрочные каникулы в Нижегородской области осенью 2020 года.

- Решение о сроках проведения каникул каждое образовательное учреждение принимает самостоятельно, в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком, - пояснил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин. - На сегодняшний день принимать решение о введении единых для всех сроков осенних каникул преждевременно.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом. 58 классов в регионе остаются закрытыми на карантин из-за Covid-19. Несколько дней назад министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов уже призвал пожилых нижегородцев вернуться к режиму самоизоляции, а нижегородских работодателей – отправить на удаленку максимальное число сотрудников.

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