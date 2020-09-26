«Девочку очень жаль, силы родным!»: Больше сотни человек пришли на прощание с убитой 9-летней девочкой из Нижнего Новгорода

Фотографии и видео с места прощания с девятилетней девочкой появились в сети Фото: Комсомольская правда

Десятки жителей посёлка Неклюдово пришли на прощание с девятилетней девочкой, которая пропала по дороге из школы, а после была найдена мертвой.

Почтить память девочки пришли десятки человек Фото: Комсомольская правда

Неравнодушные люди собрались у дома девочки для гражданской панихиды, кто-то принес с собой букеты цветов и игрушки.

После отпевания траурная процессия направилась на кладбище, где убитую девочку придали земле.

Убитую девочку придали земле Фото: Комсомольская правда

Напомним, в четверг, 24 сентября 2020 года, около пяти часов вечера девочка приехала на школьном автобусе на улицу Чапаева, после чего бесследно исчезла. Поиски ребенка продолжались несколько часов. Однако, к сожалению, ребенок был найден мёртвым. По данному факту, следователями было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает соболезнования родным и близким погибшей девочки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ударил молотком по голове»: Предполагаемый убийца 9-летней девочки в Нижегородской области в тот же день убил свою знакомую (подробности)

Кличка «Пафик»: Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Нижегородской области (подробности)

«Бывший сожитель обещал отомстить ее матери»: Соседи рассказали о семье убитой 9-летней девочки в Нижегородской области (подробности)