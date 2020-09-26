Режим самоизоляции в Нижегородской области осенью 2020: для кого могут ввести

Режим самоизоляции в Нижегородской области: для кого могут ввести. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов вновь заговорил о режиме самоизоляции в Нижегородской области осенью 2020. Правда, пока для пожилых нижегородцев 65+ и людей с хроническими заболеваниями.

- Пока ежедневные сводки по заболеваемости коронавирусом не особо радуют - количество заболевших растет, - признал Давид Мелик-Гусейнов. – Мэр Москвы Сергей Собянин уже дал свои рекомендации. Считаю правильным следовать примеру столицы, чтобы защитить тех, для кого вирус представляет наибольшую угрозу. В первую очередь, речь идет о пожилых нижегородцах 65+ и тех, у кого есть хронические заболевания. Им рекомендую по возможности оставаться дома.

Этим группам населения рекомендуют без особой необходимости не выходить из дома, в том числе можно самоизолироваться на загородном участке. Также советуют отказаться от контакта с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно. Стоит временно воздержаться от тесного общения с детьми и внуками, не находящимися на самоизоляции.

Оплату счетов и покупки в магазине лучше поручить молодым родственникам. А если это невозможно, то посещать магазины только в масках и перчатках. Работающим пенсионерам лучше взять отпуск или перейти на удаленку. А вот прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе ограничивать не стоит.

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