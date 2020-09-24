Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 24 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 160 новых случаев заражения. Общее число зараженных достигло 31 390 человек. Однако в 33 муниципалитетах Нижегородской области новых случаев заражения не было вовсе.
- На сегодняшних день наибольшее число заболевших проживает в самом Нижнем Новгороде – 15 519 человек, - рассказали в региональном министерстве здравоохранения. – Остальные 15 871 человек распределены по районам Нижегородской области. В лидерах по-прежнему остаются Дзержинск (2731), Павловский район (1506) и Бор (1100). В самом Нижнем Новгороде лидируют Автозаводский и Ленинский районы.
Напомним, Нижегородская область сейчас находится на втором этапе снятия ограничений. В городе разрешена работа магазинов, кинотеатров и ресторанов. Однако на днях был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. Особенно большое внимание этому уделяется в общественном транспорте – теперь в автобус без маски могут и не пустить.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 151
2. г.о.г. Арзамас – 447
3. Арзамасский – 228
4. Балахнинский – 427
5. Богородский – 812
6. Большеболдинский – 85
7. Большемурашкинский – 26
8. г.о.г. Бор – 1100
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 42
11. Варнавинский район – 116
12. Вачский – 235
13. Ветлужский – 70
14. Вознесенский – 107
15. Володарский – 540
16. Воротынский – 41
17. Воскресенский – 137
18. Выксунский – 201
19. Гагинский – 92
20. Городецкий – 582
21. Д.Константиновский – 76
22. Дзержинск – 2 731
23. Дивеевский – 435
24. Княгининский - 85
25. Ковернинский – 137
26. Краснобаковский – 46
27. Краснооктябрьский – 220
28. Кстовский – 735
29. Кулебакский – 617
30. Лукояновский – 131
31. Лысковский – 278
32. Навашинский – 277
33. Павловский – 1506
34. Первомайский – 39
35. Перевозский – 35
36. Пильнинский – 191
37. Починковский – 213
38. Семеновский – 547
39. Сергачский – 326
40. Сеченовский – 106
41. Сокольский – 34
42. Сосновский – 319
43. Спасский – 52
44. Тонкинский – 61
45. Тоншаевский – 133
46. Уренский – 192
47. Чкаловский – 97
48. Шарангский – 58
49. Шатковский – 314
50. Шахунский – 361