Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 24 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 160 новых случаев заражения. Общее число зараженных достигло 31 390 человек. Однако в 33 муниципалитетах Нижегородской области новых случаев заражения не было вовсе.

- На сегодняшних день наибольшее число заболевших проживает в самом Нижнем Новгороде – 15 519 человек, - рассказали в региональном министерстве здравоохранения. – Остальные 15 871 человек распределены по районам Нижегородской области. В лидерах по-прежнему остаются Дзержинск (2731), Павловский район (1506) и Бор (1100). В самом Нижнем Новгороде лидируют Автозаводский и Ленинский районы.

Напомним, Нижегородская область сейчас находится на втором этапе снятия ограничений. В городе разрешена работа магазинов, кинотеатров и ресторанов. Однако на днях был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. Особенно большое внимание этому уделяется в общественном транспорте – теперь в автобус без маски могут и не пустить.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 151

2. г.о.г. Арзамас – 447

3. Арзамасский – 228

4. Балахнинский – 427

5. Богородский – 812

6. Большеболдинский – 85

7. Большемурашкинский – 26

8. г.о.г. Бор – 1100

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 42

11. Варнавинский район – 116

12. Вачский – 235

13. Ветлужский – 70

14. Вознесенский – 107

15. Володарский – 540

16. Воротынский – 41

17. Воскресенский – 137

18. Выксунский – 201

19. Гагинский – 92

20. Городецкий – 582

21. Д.Константиновский – 76

22. Дзержинск – 2 731

23. Дивеевский – 435

24. Княгининский - 85

25. Ковернинский – 137

26. Краснобаковский – 46

27. Краснооктябрьский – 220

28. Кстовский – 735

29. Кулебакский – 617

30. Лукояновский – 131

31. Лысковский – 278

32. Навашинский – 277

33. Павловский – 1506

34. Первомайский – 39

35. Перевозский – 35

36. Пильнинский – 191

37. Починковский – 213

38. Семеновский – 547

39. Сергачский – 326

40. Сеченовский – 106

41. Сокольский – 34

42. Сосновский – 319

43. Спасский – 52

44. Тонкинский – 61

45. Тоншаевский – 133

46. Уренский – 192

47. Чкаловский – 97

48. Шарангский – 58

49. Шатковский – 314

50. Шахунский – 361