В Дзержинске загорелась свалка площадью 15 гектаров

В Дзержинске загорелась свалка площадью 15 га Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Минувшей ночью жители муниципального округа Богородский и Дзержинска проснулись от сильного запаха гари. Один за другим они начали звонить в МЧС. И не зря – оказалось, там загорелась свалка твердых бытовых отходов площадью 15 гектаров.

- Сообщения о запахе гари начали поступать с половины одиннадцатого вечера до трех часов ночи 24 сентября, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехали пожарные. Как выяснилось, там тлела свалка на площади 500 квадратных метров. Сейчас в тушении пожара принимают участие 21 человек и шесть единиц техники.

Сейчас на месте работают пожарные. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На место происшествия уже прибыли передвижная лаборатория регионального Роспотребнадзора и Инженерно-экологической службы Дзержинска. Взяты заборы воздуха. В самом Дзержинске превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ не выявлено. Сейчас проводятся исследования проб воздуха в муниципальном округе Богородский.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

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