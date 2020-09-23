Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 сентября 2020 года: ужесточение масочного режима в транспорте и новые заболевшие COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 01:00 23 сентября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 157 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 31 083 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 124 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 27 335 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 550 — за последние сутки умерло ещё четверо нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 23 сентября Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 719) и Павловском районе (1 501). Следом идёт город Бор — зараженных 1 080 человек, и 805 жителей Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 3 621

Ленинский – 2471

Канавинский – 1955

Советский – 1794

Московский – 1621

Сормовский – 1596

Нижегородский – 1262

Приокский – 1051

Напомним, что в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Карантинные меры по коронавирусу введены в 45 школах и 18 детских садах региона. На карантин также закрыли две группы ННГАСУ и восемь групп в семи техникумах.

При этом, региональный минтранс сообщил, что ужесточит контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

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