Масочный режим в Нижнем Новгороде 2020 года: нижегородцев обязали носить маски в общественном транспорте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный минтранс ужесточит контроль за соблюдением масочного режима в Нижнем Новгороде 2020 – теперь нижегородцам не разрешат ездить на общественном транспорте без масок. Контроль за этим будет ужесточен.

- В период с 14 по 20 сентября на территории Нижегородской области фиксируются случаи заболевания ОРВИ, - рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора. – Случаев заболевания гриппом не фиксировалось.

В связи увеличением уровня заболеваемости ОРВИ в регионе решено ужесточить контроль за соблюдением масочного режима.

- Прежде всего, это касается общественного транспорта, - пояснил исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов. – Мы призываем нижегородцев передвигаться в общественном транспорте исключительно в масках. При этом водитель может отказаться везти пассажира без маски.

По словам заместителя министра, в Нижегородской области продолжается мониторинг соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

- Специальная комиссия проводит такие рейды еженедельно, привлекая к ответственности перевозчиков, - рассказал Артем Бафанов. – В тех автобусах, где выявлено нарушение масочного режима, составляются материалы на перевозчиков. Вместе с фото- и видеодоказательствами они направляются в Роспотребнадзор. После этого дело направляется в суд, где юридическому лицу может быть назначен штраф до 45 тысяч рублей.

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