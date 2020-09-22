Автомобильная пробка образовалась на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода. Фото: Регион-52 | Нижний Новгород

Вечером, 21 сентября 2020 года, на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода образовалась автомобильная пробка. Очевидцы опубликовали фото с места событий в паблике «Регион-52 | Нижний Новгород».

На фотографии видно, что затор возник в районе Института Филологии и Журналистики ННГУ им. Лобачевского на улице Большой Покровской.

При этом, местные жители отметили, что движение автомобильного транспорта по Покровке было организовано в связи с ремонтом на инженерных сетей в районе улицы Грузинская и переулка Университетский.

- В связи с затянувшимися до осени работами главная пешеходная улица города превратилась в дорогу с оживленным движением, - написал автор публикации.

В комментариях не обошлось без обсуждений случившегося:

- А потом будет ремонт на Покровке, замкнутый круг, - пожаловалась Людмила Макарова.

- Нет, я, конечно, помню, когда по Покровке транспорт ходил, но сейчас уже не актуально как-то, - посмеялся над ситуацией Михаил Жидков.

- Недавно шла никаких машин там нет. И по Грузинской хожу каждый день.. ремонт, но объехать есть где, по Алексеевской, - поделилась местная жительница Елена Павлова.

- Пробку большегруз создал, который трубы привозил для теплотрассы или еще что-то, а выехать из Университетского переулка не мог минут 10. Вот все и скопились с обеих сторон, - пояснила ситуацию с пробкой нижегородка Елена Пухкало.

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