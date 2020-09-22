Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 сентября 2020 года: Covid-19 у игроков "Торпедо" и три новые жертвы Covid-19

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 сентября 2020 года: 162 новых заболевших и три новые жертвы Covid-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 162 новых случая заражения. Таким образом, общее количество заболевших достигло 30 926 человек. Свыше двух тысяч из них проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно. В больницах остаются 1,1 тысяча человек.

Публикуем новую статистику по зараженным коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

К сожалению, не обошлось и без новых жертв – за последние сутки в больницах от коронавируса скончались еще три нижегородца. Однако растет и положительная статистика – за последние сутки из больниц был выписан 191 человек. Благодаря этому число переболевших коронавирусом нижегородцев увеличилось до 27 211 человек.

В лидерах по числу заболевших в Нижегородской области по-прежнему Дзержинск (2718), Павловский район (1500) и Бор (1077). В самом Нижнем Новгороде больше всего заболевших насчитывается в Автозаводском и Ленинском районах.

Как оказалось, опасная инфекция была выявлена и у игроков нижегородского ХК "Торпедо". Там диагноз подтвердился сразу у четырех игроков и сотрудников клуба. Остальные находятся на изоляции. Из-за этого даже пришлось перенести матс с рижским "Динамо".

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В регионе разрешена работа кинотеатров, магазинов и ресторанов.

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