«Повалили на диван, пытаясь снять одежду»: Бдительные соседи спасли нижегородку от группового изнасилования

Бдительные соседи спасли нижегородку от группового изнасилования Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Этим летом жители улицы Василия Иванова в Нижнем Новгороде были не на шутку встревожены поднявшимся шумом. Из-за стены доносился грохот и звуки борьбы. Оставаться в стороне они не стали и решили вмешаться.

- В ночь с 10 на 11 июля мы проснулись от непонятного шума, - рассказывали соседи сотрудникам правоохранительных органов. – Мы знаем, что за стеной у нас живет молодая девушка – лет двадцати. И раньше такого никогда не было. Поэтому мы туда и пошли. И пришли вовремя. Оказалось, что какие-то парни повалили нашу соседку на диван, пытаясь снять с нее одежду.

Один из них ранее судим не был. Фото: СОЦСЕТИ

Как выяснилось впоследствии, двое мужчин собирались ее изнасиловать. Ввалившись в квартиру, они схватили ее за руки и за ноги, пытаясь удержать. Не подоспей соседи вовремя, преступления было бы не избежать.

- В настоящее время личность мужчин, причастных к этому преступлению, уже установлена, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Один из них уже был ранее судим – правда, за мошенничество. А вот второй попался впервые. Сейчас они оба находятся под домашним арестом. Сейчас расследование этого дела продолжается.

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