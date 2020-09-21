Нижний Новгород попал в ТОП-10 городов для празднования Нового года. ФОТО: Роман Беагон

Нижний Новгород попал в ТОП-10 лучших городов для встречи Нового 2021 года и новогодних праздников. В этот рейтинг наш город попал благодаря фестивалю «Горьковская елка».

- Наряду с Нижним Новгородом в этот список попали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Калининград, Великий Устюг и Пятигорск, - сообщает туристический портал «Турстат». – За столицу Приволжья в качестве лучшего места для новогоднего отдыха проголосовали 6% россиян.

Главное, что привлекает туристов в Нижегородской области – это фестиваль «Горьковская елка». В других российских городах тоже есть свои точки притяжения. В частности, в Москве туристы стараются посетить уличный фестиваль «Путешествие в Рождество», в Санкт-Петербурге – Рождественская ярмарка на Манежной площади, а в Сочи – горнолыжные курорты.

КОНКРЕТНО

Какие города выбрали россияне для новогоднего отдыха?

• Москва – 23% россиян

• Сочи – 16%

• Санкт-Петербург – 12%

• Казань – 9%

• Екатеринбург и Пятигорск – 7%

• Калининград и Нижний Новгород – 6%

• Ялта и Великий Устюг – 2%

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