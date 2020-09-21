Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 21 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последние сутки в 34 муниципалитетах Нижегородского региона не обнаружены новые случаи заражения. 27 211 жителей области, перенёсшие коронавирус, на данный момент здоровы. Эта информация поступила от пресс-службы правительства Нижегородского региона.
По данным на 21 сентября, общее число заражённых COVID-19 в Нижегородской области насчитывает сейчас 30 926 человек. Так, в Нижнем Новгороде от общего числа проживает 15 288. Остальные 15 638 – за его пределами, в районах и городских округах области.
По последним данным, вирус подтверждён у 2 718 жителей Дзержинска, у 1 500 человек в Павловском районе, у 1 077 – в г.о. Бор, у 795 – в Богородском районе, у 719 – в Кстовском районе, у 604 человек – в Кулебакском районе, у 558 – в Городецком, у 547 – в г.о. Семёновский, у 539 – в Володарском районе, у 433 – в Дивеевском районе.
КОНКРЕТНО
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 21.09.2020):
Ардатовский район – 151
г.о.г. Арзамас – 426
Арзамасский – 216
Балахнинский – 422
Богородский – 795
Большеболдинский – 85
Большемурашкинский – 26
г.о.г. Бор – 1077
Бутурлинский – 37
Вадский – 38
Варнавинский район – 116
Вачский – 232
Ветлужский – 62
Вознесенский – 100
Володарский – 539
Воротынский – 41
Воскресенский – 137
Выксунский – 200
Гагинский – 92
Городецкий – 558
Д.Константиновский – 76
Дзержинск – 2 718
Дивеевский – 433
Княгининский - 83
Ковернинский – 133
Краснобаковский – 45
Краснооктябрьский – 220
Кстовский – 719
Кулебакский – 604
Лукояновский – 131
Лысковский – 275
Навашинский – 274
Павловский – 1500
Первомайский – 38
Перевозский – 35
Пильнинский – 191
Починковский – 213
Семёновский – 547
Сергачский – 326
Сеченовский – 106
Сокольский – 34
Сосновский – 311
Спасский – 52
Тонкинский – 61
Тоншаевский – 132
Уренский – 167
Чкаловский – 96
Шарангский – 58
Шатковский – 314
Шахунский – 353
Н.Новгород – 15 288