Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 21 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в 34 муниципалитетах Нижегородского региона не обнаружены новые случаи заражения. 27 211 жителей области, перенёсшие коронавирус, на данный момент здоровы. Эта информация поступила от пресс-службы правительства Нижегородского региона.

По данным на 21 сентября, общее число заражённых COVID-19 в Нижегородской области насчитывает сейчас 30 926 человек. Так, в Нижнем Новгороде от общего числа проживает 15 288. Остальные 15 638 – за его пределами, в районах и городских округах области.

По последним данным, вирус подтверждён у 2 718 жителей Дзержинска, у 1 500 человек в Павловском районе, у 1 077 – в г.о. Бор, у 795 – в Богородском районе, у 719 – в Кстовском районе, у 604 человек – в Кулебакском районе, у 558 – в Городецком, у 547 – в г.о. Семёновский, у 539 – в Володарском районе, у 433 – в Дивеевском районе.

КОНКРЕТНО

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 21.09.2020):

Ардатовский район – 151

г.о.г. Арзамас – 426

Арзамасский – 216

Балахнинский – 422

Богородский – 795

Большеболдинский – 85

Большемурашкинский – 26

г.о.г. Бор – 1077

Бутурлинский – 37

Вадский – 38

Варнавинский район – 116

Вачский – 232

Ветлужский – 62

Вознесенский – 100

Володарский – 539

Воротынский – 41

Воскресенский – 137

Выксунский – 200

Гагинский – 92

Городецкий – 558

Д.Константиновский – 76

Дзержинск – 2 718

Дивеевский – 433

Княгининский - 83

Ковернинский – 133

Краснобаковский – 45

Краснооктябрьский – 220

Кстовский – 719

Кулебакский – 604

Лукояновский – 131

Лысковский – 275

Навашинский – 274

Павловский – 1500

Первомайский – 38

Перевозский – 35

Пильнинский – 191

Починковский – 213

Семёновский – 547

Сергачский – 326

Сеченовский – 106

Сокольский – 34

Сосновский – 311

Спасский – 52

Тонкинский – 61

Тоншаевский – 132

Уренский – 167

Чкаловский – 96

Шарангский – 58

Шатковский – 314

Шахунский – 353

Н.Новгород – 15 288