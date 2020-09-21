У игроков нижегородского ХК «Торпедо» обнаружили коронавирус

У игроков ХК «Торпедо» обнаружили коронавирус Фото: ХК "Торпедо"

Не самая лучшая новость для нижегородских поклонников хоккея – у игроков ХК «Торпедо» выявили коронавирус. Диагноз подтвержден у четырех человек. Еще у некоторых наблюдаются симптомы ОРВИ.

- Руководство хоккейного клуба «Торпедо» сообщило в КХЛ, что у нескольких сотрудников и игроков клуба имеются симптомы ОРВИ, - рассказали в пресс-службе КХЛ. – По результатам тестирования, коронавирус выявлен у четырех человек. Тех игроков и сотрудников клуба, у кого есть симптомы ОРВИ, но результаты теста отрицательные, поместили на изоляцию. В ближайшие дни будет проведено дополнительное тестирование.

Из-за коронавируса пришлось перенести матч с рижским «Динамо», который должен был состояться 22 сентября.

- Учитывая, что у «Торпедо» часть игроков основной команды находится на изоляции, а для оформления документов игроков молодежной команды времени недостаточно, было решено перенести матч, - сообщили в КХЛ.

К слову, у ожидаемых соперников нижегородцев по льду – хоккеистов рижского «Динамо» - также обнаружен коронавирус. Диагноз подтвержден у пяти игроков. Все они сейчас изолированы.