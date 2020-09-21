Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 сентября 2020 года: Чудесная история спасения и отсутствие новых жертв. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных этой опасной инфекцией в регионе достигло 30 764 человек. К счастью, одновременно растет и число выздоровевших – за сутки были выписаны 38 человек. На сегодняшний день этой инфекцией переболели уже 27 194 человека. При этом новых жертв коронавируса за последние сутки не было. Печальная статистика гибели от Covid-19 осталась прежней – 543 человека.

Обнародована статистика заражений коронавирусом. Фото: Яндекс

Зато чудесной историей спасения поделились в региональном Минздраве. Давид Мелик-Гусейнов рассказал о том, как заразившаяся коронавирусом 30-летняя нижегородка родила здорового малыша. Несмотря на то, что она в течение двух недель была подключена к аппарату ИВЛ, ее удалось спасти. Сейчас и она, и малышка уже находятся дома.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В городе уже разрешена работа кинотеатров, ресторанов и магазинов.

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