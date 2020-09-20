ФОТО: http://стритартнн.рф/ «У очага»: Новый объект уличного искусства теперь украшает нижегородские улицы

Улицы Нижнего Новгорода совсем недавно заиграли новыми красками в самом прямом смысле этого слова. В следующий раз, прогуливаясь по улице Верхнепечёрской, взгляните на фасад расположенного там дома №5. Вы увидите новую работу нижегородского стрит-арт художника Андрея Оленева. Её имя – «У очага». Такое тёплое и домашнее – в чём и заключён посыл её автора.

ФОТО: http://стритартнн.рф/ «У очага»: Новый объект уличного искусства теперь украшает нижегородские улицы

– Мы живём в эпоху технологического прорыва и глобальных перемен. Закономерно возникает вопрос: что ждёт нас дальше? Какие отношения сложатся у человека и окружающей его природы в будущем? Останется ли природа прежней, и будут ли наши дети и внуки, сидя у вечернего костра, получать то же истинное удовольствие, что и мы? – задаётся вопросом Андрей Оленев.

Стрит-арт создан художником в рамках фестиваля уличного искусства "Место". Задумка фестиваля – знакомство жителей с творчеством земляков, наших нижегородских ребят.

ФОТО: http://стритартнн.рф/ Уличное искусство – уже неотъемлемая часть культуры нашего города и его слава.

Как признают многие, уличное искусство – уже неотъемлемая часть культуры нашего города и его слава. В Нижнем Новгороде сформирован целый пласт талантливых молодых авторов, дарование которых на слуху уже за чертой города. Один из таких – Андрей Оленев. Он зовёт свою деятельность возможностью “говорить на своём языке” за пределами своей мастерской. Андрей был участником многих фестивалей и художественных проектов, в том числе «Арт-Овраг» в Выксе и «Здесь» в Воронеже. Он заслужил себе имя художественными выставками и многочисленными, теперь уже привычными и полюбившимися, работами на улицах Нижнего Новгорода. Они радуют взгляд, вносят свежесть и краски в серость осенне-зимних сезонов. И в будничной суете, вероятно, многих заставляют замедлить шаг и задуматься.

СПРАВКА

Андрей Оленев – нижегородский художник, известный, в первую очередь, своими уличными работами, которые он создаёт в составе коллектива MUDDLEHOOD и в рамках проекта Outdoors. Со временем его творчество расширило свои границы до настоящих выставок. К примеру, в ГЦСИ Арсенал Нижнего Новгорода. Более того, свою кисть он приложил и к улицам Санкт-Петербурга. В их числе – работа для Михайловского театра.