«Царская поза»: Ирина Пегова поразила поклонников роскошным декольте на спектакле в МХТ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известная актриса Ирина Пегова в очередной раз удивила своих поклонников – на этот раз роскошным декольте и безупречными ножками в спектакле «Бег» в МХТ имени Чехова. Ее партнером по сцене стал Михаил Пореченков. Впечатляющими снимками в черно-белой гамме актриса поделилась на своей странице в Инстаграм.

- Ждала этой встречи: встречи с булгаковскими героями, со мхатовскими партнерами, - прокомментировала фотографии Ирина Пегова. - И недетскими предлагаемыми обстоятельствами! От кого бежите? От себя бежите!

На снимках актриса предстает настоящей роковой красоткой, завораживающей зрителей необыкновенным накалом эмоций. И это тут же отметили подписчики Ирины.

- Ее величество, Ирина, царская поза ! Удачи во всем, Ириша, - поддержала актрису lidiiameier.

- Ирина, на фото вы необыкновенно красивы, притягательны, соблазнительны, великолепны, - отметила ir.ina7039

- Сколько грации, эмоций, а ведь так во всем! Ирина, Вы тот человек, который делает всё на 100% и на сцене, и в кино, на паркете, на льду, - natali_startseva_

Стоит отметить, что актриса действительно успевает везде – и на съемках в кино, и в театре, и на льду в проекте «Ледниковый период». Ранее мы уже писали, что актриса большое внимание уделяет тренировкам – она откатала уже вторую программу со своим партнером Алексеем Тихоновым. Ранее партнершами фигуриста по шоу «Ледниковый период» были актриса Алиса Гребенщикова, актриса Екатерина Стриженова, актриса Алена Бабенко и певица Анита Цой. И все они выступали блистательно.

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