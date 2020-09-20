«Пострадал меньше всех»: Очевидцы рассказали о виновнике массового ДТП под Нижним Новгородом 19 сентября 2020

Очевидцы рассказали о виновнике массового ДТП под Нижним Новгородом 19 сентября 2020. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Главной новостью в Нижегородской области остается массовое ДТП под Нижним Новгородом 19 сентября 2020. Напомним, страшная авария произошла вчера около пяти часов вечера на 442 километре автодороги Казань – Нижний Новгород у деревни Подвалиха Кстовского района. В результате аварии погибли пять человек, в том числе 13-летний ребенок. Еще три человека доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Фольксваген вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – От удара тот отлетел в сторону и столкнулся с третьим автомобилем. Две машины улетели в кювет.

Как рассказали очевидцы происшествия, за рулем Фольксвагена находился совсем молодой парень. Вместе с ним в салоне был его 16-летний друг.

- За рулем Фольксвагена был 20-летний житель Работок, - рассказала «Комсомолке» очевидец происшествия Наталья С. – В этой аварии он пострадал меньше всех. Сейчас многие обвиняют его в этой трагедии. Скажу только, что парень был трезвый. Думаю, сыграли свою роль и погодные условия – там всегда сильный ветер. Поэтому не исключаю, что его просто занесло.

Стоит отметить, что авария произошла неподалеку от Кстова, где уже действует ограничение в 60 километров час. Однако это ограничение он, по всей вероятности, не соблюдал. Сейчас продолжается проверка по данному факту. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.

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