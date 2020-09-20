Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 сентября 2020 года: Число зараженных достигло 30,5 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 164 новых случая заражения. Таким образом, общее число зараженных опасной инфекцией в Нижегородской области достигло 30 599 человек. При этом растет и число выздоровевших – за сутки из больниц выписаны 168 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 27 156 жителей. К сожалению, увеличивается и число жертв. За сутки в больницах скончались еще пять нижегородцев. Общее число умерших выросло до 543 человек.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 20 сентября Фото: Яндекс

По числу заболевших в Нижнем Новгороде по-прежнему лидирует Автозаводский и Ленинский районы. В Нижегородской области в лидерах числится Дзержинск.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В городе разрешена работа ресторанов, кинотеатров и магазинов. Тем не менее, региональные власти уже заговорили о возможном ужесточении контроля за соблюдением масочного режима.

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