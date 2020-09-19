«Вся дорога в осколках»: Очевидцы рассказали о последствиях массового ДТП под Нижним Новгородом 19 сентября 2020

Очевидцы рассказали о последствиях массового ДТП под Нижним Новгородом 19 сентября 2020. ФОТО: Наталья Сколкова.

Очевидцами массового ДТП под Нижним Новгородом 19 сентября 2020 стали десятки нижегородцев, проезжавшие по трассе Нижний Новгород – Казань.

Напомним, страшная авария произошла сегодня около пяти часов вечера у поворота деревни Подвалиха в Кстовском районе. Там один из автомобилей вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. От удара тот отлетел в другой автомобиль. В результате две машины улетели в кювет. К сожалению, сразу пять человек в этой аварии погибли, в том числе 13-летний ребенок. Еще трое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы.

- Я ехала мимо в 16:40, когда увидела саму аварию. Уже вся дорога была в осколках и частях автомобилей, - рассказала «Комсомолке» очевидец Наталья С. - Водители стояли и смотрели. Кто-то подошёл к машине на проезжей части. За автомобилем лежал труп мужчины, не накрытый ещё. На обочине собралась толпа очевидцев. Как я поняла, сообщили об аварии полицейским только в 17:00. На проезжей части в автомобиле Киа были уже два трупа, пристегнуты, но, судя по всему, не сработали подушки безопасности.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

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