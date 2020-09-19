Опубликованы фотографии с места массового ДТП под Нижним Новгородом 19 сентября 2020. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

С места массового ДТП под Нижним Новгородом 19 сентября 2020 года были опубликованы фотографии.

В результате аварии погибли пять человек, в том числе ребенок. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, авария произошла около пяти часов вечера на 442 километре трассы Нижний Новгород – Казань у поворота Подвалиха в Кстовском районе. Один из автомобилей на трассе выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. После этого машина налетела на третий автомобиль. В результате аварии погибли пять человек, в том числе подросток 13-14 лет. Еще три человека с различными травмами были доставлены медицинские организации области.

Еще три человека были доставлены в больницы. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На кадрах видно, что фрагменты поврежденных автомобилей разлетелись по всей трассе. Сами машины сильно повреждены. Два автомобиля улетели в кювет.

На месте работает следственно-оперативная группа. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

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