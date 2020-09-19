«Если появится хотя бы один заражённый в автобусе и просто чихнёт»: Давида Мелик-Гусейнова шокировало отсутствие пассажиров в масках. Фото: Instagram Давида Мелик-Гусейнова

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов проехался на общественном транспорте и отметил отсутствие масок у пассажиров. Об этом он написал на своей личной странице в Instagram.

Министр сообщил, что сел в автобус, следующий по маршруту №Т-40, около Кремля в час пик и не заметил ни на пассажирах, ни на водителе средств индивидуальной защиты.

- Дети, подростки, бабушки, рабочие, служащие. И все без масок. Если появится хотя бы один заражённый в автобусе и просто чихнёт, все пассажиры будут в зоне поражения, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. - Люди передают за проезд деньги. Из рук в руки. И обратно - билеты и сдачу. Водитель без маски и перчаток громко требует ещё оплаты от тех, кто затаился и не успел передать.

Фото: Instagram Давида Мелик-Гусейнова

При этом чиновник обратил внимание на то, что в автобусах организована неправильная подача информации о профилактике коронавирусной инфекции: объявления на стёклах смотрятся тусклыми и затёртыми, а телевизор исправно транслирует ярко-красочную рекламу, без единого ролика про COVID-19.

Также министр призвал нижегородцев позаботиться о собственном здоровье.

Фото: Instagram Давида Мелик-Гусейнова

- Отдельно хочу обратиться к собственникам и руководителям транспортных предприятий. Подумайте, прошу, не просто как организовать работу транспортных средств. А как сделать так, чтоб внутри автобуса или маршрутки стало максимально безопасно. А ещё как сделать так, чтоб пассажиры получали правильную информацию о том, как себя уберечь от коронавируса. И не было желания побыстрее ее забыть. А чтоб отложилось в памяти. Чтоб появился рефлекс беречь себя и своих близких, - подвёл итог Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что в последнее время в Нижегородской области растет число заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 164 новых случая заражения опасной инфекцией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.