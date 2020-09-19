Смертельное ДТП произошло в Арзамасском районе Фото: "КП" Архив

В Арзамасском районе ранним утром 19 сентября произошла страшная авария – там автомобиль ВАЗ-2115 врезался в грузовик Scania. В результате аварии водитель легковушки погиб.

- Авария произошла около 04:00 утра на 14 километре трассы «Выездное-Дивеево-Сатис» в Нижегородской области, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Водитель автомобиля ВАЗ-2115 при движении в условиях недостаточной видимости не смог соблюсти безопасную дистанцию и врезался в стоящий на проезжей части большегруз.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью.

На месте происшествия работали оперативные службы. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали о серьезной аварии неподалеку от Выксы в Нижегородской области – там легковой автомобиль ВАЗ вылетел на обочину и перевернулся.

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