«Наколи дрова и истопи печь»: Экс-журналист «КП» строит деревню из фильма «Холоп» под Нижним Новгородом

Экс-журналист «КП» строит деревню из фильма «Холоп» под Нижним Новгородом Фото: СОЦСЕТИ

Старинная изба, льняная косоворотка и целое непаханое поле работы – чем все это закончилось для героя нашумевшей комедии «Холоп», мы помним. Теперь почувствовать себя на его месте могут все желающие. Для этого достаточно приехать в умирающее село Кириллово в Краснобаковском районе, где бывший журналист «Комсомолки» Александр Инешин начал строительство старинной деревни 19 века. Необычный комплекс так и называется «Кирилловская усадьба» в честь одноименного села.

- На самом деле возродить родное село я мечтал класса с четвертого, - признается Александр. – Сам я родился в Риге, но в Краснобаковском районе жило не одно поколение моих предков, и родители часто рассказывали мне про родные места. Вот мне и хотелось вернуть эту деревню к жизни.

В деревне множество старинных изб, которые нуждаются в реставрации. Фото: СОЦСЕТИ

Правда, раньше все это было не более чем мечтой: то не хватало времени, то денег, то просто было непонятно, как взяться за этот необычный проект. С мертвой точки дело сдвинулось нынешним летом, когда Александр вместе с другом выкупил огромный кусок земли в 40 гектаров под строительство стариной деревни.

- На своей территории мы построим мастерские: кузница, гончарная комната, место для мастер-классов, в том числе роспись, резьба по дереву, выжигание... Все это будем соответствовать второй половине 19 века – периоду отмены крепостного права, - рассказывает Александр. – На прилегающей территории, которую мы не собираемся застраивать, разместим всякие беседки и уличные зоны. Плюс река и на другом ее берегу экологические тропы – одним словом, территория для прогулок огромная.

В будущем здесь появятся ремесленные мастерские, беседки и деревенский торжок. Фото: СОЦСЕТИ

Кстати, есть у этого проекта не только культурная, но и экологическая сторона. Уже сейчас ребята начали расчищать местное озеро и приводить в порядок берег реки. А в перспективе они и вовсе надеются придать этой территории статус памятника природы регионального значения. А для этого еще придется потрудиться, в том числе и гостям усадьбы.

- Что роднит наш проект с фильмом «Холоп»? Прежде всего эффект погружения: здесь можно будет полностью уйти от реальности и перенестись в конец 19 века, - обещает Александр. – Мы постараемся сделать так, чтобы наши гости прочувствовали на себе всю прелесть деревенской жизни того времени: накололи дров, истопили печь, сделали себе кружку на гончарном круге. В общем, полная перезагрузка!

Сейчас полным ходом идет реставрация избы. Фото: СОЦСЕТИ

Правда, пока большая часть всех этих диковинных забав существует только на бумаге. Деревенская изба, баня и по-настоящему сказочная природа севера Нижегородской области – вот, пожалуй, и все, чем пока богата «Кирилловская усадьба».

- Реставрацию бани и избы мы начали только в июле, - признается Александр. – Однако уже сейчас к нам приезжают гости. Разумеется, бесплатно. Мы будем рады всем, кто захочет здесь поселиться и принять участие в возрождении деревни.

По самым скромным подсчетам, на воплощение этой идеи потребуется миллион рублей. Пока таких денег у Александра нет. Но он не унывает и надеется, что сможет отыскать инвестора.

К работе надеются привлечь и гостей усадьбы. Фото: СОЦСЕТИ

- На самом деле этот проект не имеет конца – он будет развиваться и развиваться, - уверен Александр. – Как только будет реализован первый этап, приступим ко второму. Идей у меня масса! Уверен, что у нас все получится!

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