Прививка от гриппа 2020 в Нижнем Новгороде: где сделать и кому необходима Фото: Анастасия Осипова

Несмотря на информацию о все новых и новых заболевших коронавирусом, это не единственная напасть, угрожающая нижегородцам. Впереди нас ожидает традиционный сезон гриппа и ОРВИ. Учитывая обстановку с Covid-19, отнестись к нему стоит особенно серьезно. Рассказываем, где можно сделать прививку от гриппа 2020 в Нижнем Новгороде и кому это необходимо.

- На данный момент на территории Нижегородской области уровень заболеваемости ОРВИ находится на низком уровне, - успокаивают в региональном управлении Роспотребнадзора. – Тем не менее, чтобы защитить здоровье нижегородцев, в некоторых образовательных учреждениях мы вводим карантин. По данным на 15 сентября, учебный и воспитательный процесс приостановлен в 3% школ и детских садов. Карантины введены как по коронавирусу, так и по ОРВИ.

Тем временем в Нижегородской области продолжается вакцинация против гриппа. На данный момент прививку от гриппа 2020 в Нижнем Новгороде сделали уже свыше 110 тысяч человек, в том числе 1,5 тысячи детей. В общей сложности, в этом году планируется привить 60% населения области. В первую очередь, прививки будут сделаны отдельным группам населения, подлежащие обязательной вакцинации. Для них прививка будет бесплатной. Для этого достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства. Всем остальным, кто не входит в обязательный список, можно сделать прививку платно в центрах вакцинопрофилактики.

КОНКРЕТНО

Кто может рассчитывать на бесплатную прививку?

* дети с 6 месяцев и ученики 1 - 11 классов

* сотрудники образовательных и медицинских организаций, а также работающие в сфере общественного транспорта и коммунальной сферы.

* лица, подлежащие воинскому призыву

* лица с хроническими заболеваниями, в том числе сердечными, легочными и ожирением

* беременные нижегородки

* лиц старше 60 лет

КСТАТИ

С 7 сентября по 8 октября сотрудники регионального управления Роспотребнадзора готовы ответить на все вопросы нижегородцев по телефонам горячих линий. Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

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