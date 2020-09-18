Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 сентября 2020 года: Три закрытые школы и карантин в вузах Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 166 новых случаев заражения этой опасной инфекцией. Таким образом, количество заболевших составило 30 274 человек. В течение минувших суток в нижегородских больницах от коронавируса скончались еще три человека. Общее число жертв достигло 535 человек. Лидерами по числу заболевших в Нижнем Новгороде остаются Автозаводский и Ленинский районы.

Статистика зараженных по коронавирусу на 18 сентября. Фото: Яндекс

Тем временем в регионе увеличивается число образовательных организаций, в которых введен карантин. На сегодняшний день полностью закрыты уже три школы - № 6 в Выксе, школа в селе Вареж Павловского района и Бердниковская школа в Тонкинском районе. Также отдельные классы закрыты в 41 школе. Всего 115 классов. Кроме того, карантин объявлен в двух группах ННГАСУ. Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений.

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