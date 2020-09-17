Нижегородцы за сутки перевели лже-сотрудникам банков почти 1,5 миллиона рублей. Рассказываем, как этого избежать

В Нижегородской области участились случаи телефонных мошенничеств. Только за последние сутки их жертвами стали 10 нижегородцев. Схема везде одна и та же: жителям города звонят неизвестные и представляются сотрудниками банка.

Они рассказывают, что их деньги находятся под угрозой и единственный способ избежать списания – это перевести их на якобы безопасные счета. Суммы к списанию везде разные, в зависимости от доходов потерпевших. С кого-то спрашивают десять тысяч, а с кого-то – больше 300 тысяч.

В конечном итоге только за сутки нижегородцы перевели мошенникам 1 миллион 330 тысяч рублей. Сейчас по всем этим фактам возбуждены уголовные дела. Однако пока отыскать преступников не удалось. Сейчас расследование продолжается.

В связи с этим сотрудники правоохранительных органов призывают нижегородцев быть особенно бдительными и соблюдать ряд нехитрых правил:

• Помните, что сотрудники банка никогда не спрашивают полные реквизиты карты и пароли

• В случае поступления звонка от сотрудников банка, где у вас оформлена пластиковая карта, перезвоните сами в официальный кол-центр банка.

• Никогда не перезванивайте на номер, который продиктовал вам звонивший. Используйте только те номера, которые указаны на официальном сайте банка.

• Нельзя забывать, что благодаря современным технологиям, мошенникам удается «камуфлировать» номер, с которого звонят или рассылают сообщения мошенники. И тогда у потенциальной жертвы на экране телефона отражается «короткий» номер банка. Также это может быть набор цифр, схожий с номером официального кол-центра. Ни в коем случае нельзя перезванивать на тот номер, с которого поступил звонок – нужно самим набрать номер телефона, указанный на вашей карте.