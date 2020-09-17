«Часто высовывалась с балкона»: Десятилетняя девочка вывалилась с пятого этажа в Дзержинске Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Не высовывайся с балкона, свалишься! – не раз ругали свою десятилетнюю дочку жители Дзержинска. Школьница и на самом деле любила гулять на балконе на пятом этаже, частенько наклоняясь через ограждение. Это-то странное увлечение едва не закончилось трагедией вечером 16 сентября.

- В тот вечер девочка находилась в квартире вместе с матерью, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Потом она сама вышла на балкон и неожиданно вывалилась на улицу.

К счастью, после такого жуткого падения она осталась жива. С тяжелыми травмами девочка была доставлена в городскую больницу. Сейчас медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Девочка то и дело гуляла на балконе. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- У нас очень хорошая благополучная семья. Никаких конфликтов ни в семье, ни в школе у нее не было, - рассказывают родители девочки. – Правда, она частенько любила высовываться с балкона.

Нижегородские следователи не исключают, что это и могло стать причиной падения. В любом случае сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают сотрудники регионального следственного комитета.

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