На входе в парк 1 Мая повесили часы с «ошибкой». ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Нешуточные дискуссии разгорелись в социальных сетях по поводу необычных башенных часов на входе в парк имени 1 Мая. Нет, они, конечно, красивые и добавляют входной группе презентабельности. И все же кое-что в их внешнем виде насторожило нижегородцев.

- В Нижнем Новгороде появились настоящие башенные часы! Висят они на входе в парк им. 1 Мая, - поделились нижегородцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Это, конечно, все хорошо, только обратите внимание на цифру IV, нет на цифру IIII.

И действительно – вместо привычной римской четверки на часах красуется весьма необычное очертание. Однако, как вскоре пояснили сами же пользователи социальных сетей, для часов такое написание обычное дело.

Необычные часы вызвали обсуждение в соцсетях. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- Для часов допустимо такое написание римской четверки, а если у кого-то со знаниями беда, то это беда, - отметил Дмитрий Лавров.

- Почитайте сначала историю римских цифр, а потом пишите, - поддержал его Денис Сильнов. - А цифра 6 на курантах точно такая же. Скажете там тоже неправильно написано, умники!

- Написано верно. Лишь бы время верно показывали. Всегда, - заключила Ирина Орлова.

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