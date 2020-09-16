Опубликованы фотографии легковушки, слетевшей с моста в Нижегородской области

Опубликованы фотографии легковушки, слетевшей с шоссе в Нижегородской области Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария произошла сегодня ранним утром неподалеку от Выксы в Нижегородской области – там легковой автомобиль ВАЗ вылетел на обочину и перевернулся.

- Сообщение об аварии поступило около пяти часов утра 15 сентября, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Там в районе дома № 10 по Навашинскому шоссе в Выксе 21-летний молодой человек превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал на обочину и перевернулся.

В настоящее время молодой человек с черепно-мозговой травмой доставлен в Центральную районную больницу города Выксы.

Сейчас мужчина доставлен с травмами в больницу. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

- Ко всему прочему молодой человек был не пристегнут ремнем безопасности, что только усугубило тяжесть его травм, - пояснили в полиции.

Напомним, ранее мы писали о серьезной аварии на заволжской дамбе в Нижегородской области. Там пьяный водитель выскочил на встречку и столкнулся сразу с двумя автомобилями. В результате аварии травмы получили три человека.

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