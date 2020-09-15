Секретная инсталляция, 3D-мэппинг шоу и тизер-формат: Стало известно, что ждет нижегородцев на фестивале «INTERVALS». Фото: Кирилл Мартынов

Фестиваль «INTERVALS», который так полюбился многим нижегородцам в прошлом году, пройдёт этой осенью в формате тизера. Нижегородцы смогут увидеть инсталляции российских и мировых медиахудожников на знаковых площадках города в три этапа.

Первый из них пройдет с 24 по 27 сентября. Его основу составит показ 3D-мэппинга на фасаде гостиницы «Октябрьская».

- Это одно из красивейших зданий на Верхневолжской набережной, однако ему уделяется слишком мало внимания в культурной жизни города, - поделилась куратор фестиваля INTERVALS Ксения Чеховская.

Вслед за эти нижегородцев ждет масштабная инсталляция от китайского художника. Ее можно будет увидеть с 1 по 4 октября в первом павильоне Нижегородской ярмарки.

И, наконец, завершающей локацией фестиваля станет Ромодановский вокзал, где свои инсталляции с 8 по 11 октября покажут российские медиахудожники.

Секретная инсталляция, 3D-мэппинг шоу и тизер-формат: Стало известно, что ждет нижегородцев на фестивале «INTERVALS». Фото: Кирилл Мартынов

Как отмечают организаторы, в этом году полномасштабное проведение фестиваля стало невозможным из-за эпидемиологической обстановки. В целях безопасности все площадки проведения фестиваля находятся на открытом воздухе, исключение будет сделано для нескольких закрытых локаций.

Не обойдется на фестивале и без сюрпризов. Сейчас полным ходом идет работа над секретной инсталляцией, которая скоро будет представлена нижегородцам.

- Фестиваль INTERVALS TEASER — это исключительно некое начало большого масштабного аудиовизуального фестиваля, который будет проходить под 800-летие Нижнего Новгорода, - отметил генеральный директор студии мультимедийных технологий dreamlaser Андрей Тубольцев. - Тогда мы как раз и покажем всю масштабность и техническую составляющую INTERVALS по полной программе.

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