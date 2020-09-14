«Хорошо хотя бы, что едем»: Прошедшие дожди обернулись для нижегородцев внеплановым заплывом по трассе

Прошедшие дожди обернулись для нижегородцев внеплановым заплывом по трассе. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

«Плывём» – так обозначил ситуацию водитель и автор видео, опубликованного сегодня в нижегородских группах в социальных сетях. На кадрах видны огни фар, встречная полоса и подтопленная дорога. Снято происходящее, как отмечено на видео, в четвёртом часу ночи. Машины медленно плывут друг за другом. Внимательные пользователи сразу опознали место действия.

– Светлоярка? – будто заранее зная ответ спрашивает Ольга Большакова в комментариях к видео в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

– Не удивляет уже, – добавил следом Сергей Иванов.

Однако некоторые посчитали, что это еще не самое худшее, что могло случиться с водителем.

– Хорошо хоть вообще едете. Заедьте в регионы – там только на тракторах проехать можно, а за дороги все одинаково платим, – поставил точку в этом споре пользователь, зарегистрированный как Альтер Ли.

Для местных не секрет, что проблема с ливневой канализацией в Нижнем Новгороде стара, как мир. Напомним, ещё в прошлом году решено было заключить соглашение по реконструкции и строительству новых участков ливневой канализации города. Специально для этого «Нижегородским водоканалом» было создано дочернее предприятие. Однако спустя год ситуация на дорогах почти не изменилась.

А между тем, погода на ближайшую неделю совсем не утешает, если верить прогнозам. Поэтому советуем жителям запасаться сменной парой обуви – и не одной. А мы запасаемся вместе с Вами!