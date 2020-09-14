Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 сентября 2020 года: первая партия вакцины и возможное ужесточение масочного режима Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 159 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших нижегородцев достигло 29 657 человек. Больше 1700 человек из них проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно и в легкой форме. Еще около тысячи человек сейчас находятся в больницах. К сожалению, растет в Нижегородской области и печальная статистика. За последние сутки скончались еще пять человек. На сегодняшний день общее число жертв опасной инфекции в регионе достигло 520 человек.

Приводим статистику по зараженным коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Тем временем в Нижегородскую область доставили первую партию вакцины от коронавируса. Уже 14 сентября в регионе начнут делать первые прививки. Первыми вакцинируют врачей, которые не болели коронавирусом и у которых не сформирован иммунитет. Одновременно с этим в Нижегородской области могут ужесточить масочный режим. Такую возможность допустил глава региона Глеб Никитин.

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