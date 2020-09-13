Вакцинация от коронавируса в Нижнем Новгороде: когда начнется и кого будут прививать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижний Новгород утром 13 сентября поступили первые дозы вакцины от коронавируса. Рассказываем, когда начнется вакцинация и кого будут прививать первыми.

- Пока в Нижегородскую область прибыла небольшая партия вакцины, - рассказал глава региона Глеб Никитин. – Для приема вакцины в нашей области уже подготовлено все необходимое оборудование, а персонал прошел дополнительный инструктаж.

По словам губернатора, вакцинация начнется уже в понедельник. Первыми прививки смогут сделать медицинские работники, которые не переболели коронавирусом и не имеют иммунитета.

- Подчеркну, что вакцинация будет проводиться в добровольном порядке, - сообщил Глеб Никитин. – Мы рассчитываем, что крупные партии вакцины начнут поступать в конце октября. Каких-то противопоказаний у вакцины нет, но пока прививки не будут делать детям и пожилым людям.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом. Глава региона не исключил, что в скором времени придется ужесточить масочный режим в Нижнем Новгороде.

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