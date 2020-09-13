В Нижнем Новгороде поймали мать, которая носила сыну наркотики в СИЗО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А вы можете передать вещи для моего сына? Он тут у вас в изоляторе сидит, - на днях пожаловала в СИЗО № 1 на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 50-летняя Татьяна Васильевна (имена героев изменены – прим. ред.)

Ее 32-летний сын Олег действительно уже который день сидел там под стражей за грабеж. Передачки для заключенных в СИЗО – дело обычное. Родственники регулярно приносят туда теплые вещи, средства гигиены и прочие необходимые припасы. Все они тщательно проверяются сотрудниками ГУ ФСИН и только после этого попадают к подозреваемым. Так было и в этот раз.

- Сотрудники СИЗО достали из посылки все вещи и внимательно их проверили, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. – Упаковка кетчупа сразу вызвала у них подозрения. И не напрасно. Ее направили на экспертизу, в ходе которой в упаковке было обнаружено наркотическое вещество метадон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хранение и сбыт наркотических веществ». Саму Татьяну Васильевну тут же задержали.

- Я понятия не имею, откуда в кетчупе оказались наркотики, - уверяла она следователей на допросе. – Все эти продукты мне два дня назад принес незнакомый мужчина. Я их просто передала.

Кто был этот мужчина, выяснить следователям пока не удалось. В квартире самой Татьяны Васильевны уже проведен обыск, однако следов наркотиков обнаружить не удалось.

- Мы предполагаем, что мать все же могла знать о содержимом посылки, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Вероятно, она отказывалась в этом участвовать, но потом все же сжалилась над сыном. Сейчас эта версия также прорабатывается.

Стоит отметить, что у самой Татьяны Васильевны в прошлом тоже были проблемы с законом. Двадцать лет назад она стала участнице драки, в ходе которой сильно избила человека. В результате, получила судимость. Однако после освобождения в поле зрения полиции она больше не попадала. Уже установлено. Что сейчас она работает на заводе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru