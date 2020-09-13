В Нижегородской области могут ужесточить масочный режим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области могут ужесточить контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин на своей странице в Инстаграм, отвечая на вопросы нижегородцев.

- Глеб Сергеевич, а что с больницами и аппаратами ИВЛ? – поинтересовался andreiobe. - Всё ли готово к принятию больных в большом объёме? Так как вирус ещё больше, по словам, распространяется.

- Пока всего с запасом и под контролем, - заверил губернатор Нижегородской области. - Но! Надо всем быть аккуратными. Боюсь, придётся опять ужесточать контроль за соблюдением масочного режима - как минимум! Старайтесь каждый помочь всем, отвечая хотя бы за себя и близких!

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Тем временем в регионе вводятся карантинные ограничения в нижегородских школах. В настоящее время ограничения введены уже в 20 школах Нижегородской области. К слову, накануне в регионе было выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом.

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