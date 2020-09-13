Взятую на 13 лет ипотеку нижегородка выплатила за пять дней: как ей это удалось

Взятую на 13 лет ипотеку нижегородка выплатила за пять дней. Фото: Евгения ГУСЕВА

Настоящим российским рекордсменом по выплате ипотеки неожиданно для себя стала нижегородка Елена Бикасова. У самой Елены уже давно есть свое жилье, а вот ее взрослый сын квартирой обзавестись еще не успел. Собственное гнездышко для него она присмотрела в новостройке одного из жилых комплексов Борского района Нижегородской области.

- Я решила, что он скоро женится, пойдут дети – как им без жилья? – призналась Елена на странице жилого комплекса портала «Гипер-НН». – По договору долевого участия мы должны были внести всю сумму в течение десяти дней. Как раз в то время мы продавали квартиру в самом Нижнем Новгороде и надеялись, что за это время найдется покупатель.

Однако сроки платежа приближались, а покупателя все не было и не было. Тогда-то Елена и решилась взять ипотеку – на 13 лет, под 8% годовых. Но ждать так долго ей не пришлось.

- Буквально через пять дней нашелся покупатель на нашу нижегородскую квартиру, и мы сразу выплатили в банк всю сумму ипотеки, - рассказывает Елена. – Там нам честно признались, что таких заемщиков еще не видели.

Теперь Елена и ее сын счастливые обладатели однокомнатной квартиры площадью 54 квадратных метра с видом на Волгу.

- Вот сейчас моя душа спокойна: у сына есть своя квартира, - радуется Елена. – Осталось только жениться и завести детей!

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