Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 сентября 2020 года: 156 новых зараженных и шесть новых жертв Covid-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнее время в Нижегородской области снова начался подъем заболеваемости коронавирус. За минувшие сутки в регионе было выявлено 156 новых случаев заражения. По данным на 13 сентября 2020 года, общее число зараженных достигло 29 498 человек. Около 1700 человек сейчас проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Еще около тысяч человек сейчас находятся в больницах.

Приводим статистику по зараженным коронавирусом на 13 сентября. Фото: Яндекс

К сожалению, за последние сутки от коронавируса в Нижегородской области скончались еще шесть человек. Таким образом, общее число жертв опасной инфекции достигло 515 человек. Одновременно с этим за сутки из больниц были выписаны 168 человек. Общее число выздоровевших составляет 26 318 человек. Сейчас Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Несмотря на это, в некоторых школах региона вводятся карантинные ограничения. Сейчас карантин введен в отдельных классах 20 нижегородских школ.

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