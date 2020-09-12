Боровшиеся с коронавирусом нижегородские медики отправились на балет в Большой театр
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Группа нижегородских врачей и медицинских работников, работавшая с больными коронавирусом, сегодня отправилась на балет «Дон Кихот» в Большой театр. В Москве сейчас находится целая делегация из сорока медиков из Нижегородской области.
Просмотр балета «Дон Кихота» организован в качестве благодарственной акции
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
- Во время этой поездки в Москву их ожидала насыщенная культурная программа, - рассказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева. - Помимо просмотра балета в главном театре страны, нижегородские специалисты получили возможность посетить Государственный музей имени А.С. Пушкина.
Напомним, на просмотр постановки были приглашены медицинские работники со всей России. В состав нижегородской делегации вошли представители 12 муниципалитетов. Среди них были инфекционисты, реаниматологи, кардиологи, хирурги, санитарки, медсестры и многие другие.
Среди приглашенных инфекционисты, реаниматологи, кардиологи, хирурги, санитарки, медсестры
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
-Просмотр балета «Дон Кихота» организован в качестве благодарственной акции для медицинских работников России, участвовавших в борьбе с новым заболеванием, - пояснила Ольга Гусева.
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