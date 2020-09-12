Евгений Семенов рассказал о нарушениях на нижегородских выборах

Евгений Семенов: «Большинство сообщений о нарушениях не подтверждается». ФОТО: Общественная палата Нижегородской области

Главной чертой выборов в органы МСУ в Нижегородской области в этом году является значительное увеличение числа сообщений о нарушениях, которые появляются в открытых источниках. Об этом заявил руководитель ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов.

- Сначала сообщения появляются в соцсетях, Telegram-каналах, мессенджерах, потом они многократно репостятся, тиражируются. В результате у людей формируется впечатление, что процесс выборов состоит из сплошных нарушений, - отметил Евгений Семенов. - Наши эксперты предполагают, что это и есть главная цель тех, кто заваливает социальные медиа сообщениями о нарушениях. В действительности же дело обстоит совершенно иначе.

- Даже беглая проверка сообщений показывает, что подавляющее большинство так называемых нарушений таковыми не являются, - заверил Евгений Семенов. - К примеру, есть жалобы на то, что на столе избирательной комиссии лежит карандаш, или на то, что избиратель проголосовал не в кабинке для голосования. Анализируя текущую ситуацию мы можем сказать, что количество сообщений от граждан о нарушении их избирательных прав минимально.

Тем не менее, все сообщения о нарушениях тщательно проверяются и анализируются на соответствие фактам.

- Большинство сообщений о нарушениях можно квалифицировать как погрешности в организации избирательного процесса. Избирательные права граждан они не нарушают, - пояснил Евгений Семенов. - Проверка отдельных сообщений требует времени и может быть закончена только после завершения голосования. Причем в них должны быть задействованы правоохранительные органы. Соответствующие запросы мы своевременно направляем. Сообщение о тотальных нарушениях на выборах не соответствует действительности.

По словам Евгения Семенова, действия организаторов потоков недобросовестных сообщений можно расценивать как информационно-психологическую войну, цель которой состоит в дискредитации избирательной системы и социально-политической дестабилизации.