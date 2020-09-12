«Цифровой прорыв» в Нижнем Новгороде: Дан старт полуфинальному хакатону. ФОТО: Александр Воложанин.

В Приволжском IT-хабе в Нижнем Новгороде 12 сентября стартовал второй полуфинальный хакатон конкурса «Цифровой прорыв», являющегося одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». За выход в финал конкурса будут сражаться 142 IT-команды.

- Мы очень рады приветствовать участников конкурса «Цифровой прорыв» из разных городов ПФО на хакатоне в Нижнем Новгороде, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - От Приволжского федерального округа на все мероприятия «Цифрового прорыва» зарегистрировались 7 тысяч человек, более тысячи из них – нижегородцы. Это одно из самых внушительных представительств среди российских регионов. Это и неудивительно, учитывая как много в Нижегородской области талантливых IT-шников. Здесь насчитывается более 1000 компаний и свыше 29 тысяч IT-специалистов.

За выход в финал будут бороться 142 команды. ФОТО: Александр Воложанин

По количеству участников на этом конкурсе лидируют Нижегородская, Самарская, Ульяновская области, Республика Татарстан и Пермский край. Общее число зарегистрированных участников превысило 1,5 тысячи человек.

- В ближайшие 48 часов IT-специалисты со всей России будут решать реальные кейсы. А это 9 актуальных задач, предложенных региональными органами власти и компаниями, - напомнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. - Помогать участникам будет сообщество экспертов и трекеров – больше 100 человек. Уверен, что конкурсанты предложат решения высокого уровня, большинство из которых получится реализовать. Уже 14 сентября назовут 27 лучших команд – по три в каждом из кейсов.

Общее число зарегистрированных участников превысило 1,5 тысячи человек.. ФОТО: Александр Воложанин

Главные направления кейсовых заданий – это цифровизация, образование, улучшение клиентского опыта, импортозамещение и другие. Уже известно, что победители разделят призовой фонд в 3 млн рублей. Лучшие проекты будут сопровождаться вплоть до внедрения.