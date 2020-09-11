Элада Нагорная выплатила 215 миллионов рублей долга по налогам. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородские следователи закрыли уголовное дело в отношении Элады Нагорной. Напомним, супругу бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина обвиняли в уклонении от налогов в особо крупном размере.

- По версии следствия, она указывала в налоговой декларации сведений о заниженной налогооблагаемой базе, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Это стало возможным из-за утраты ею статуса налогового резидента России.

Следователи насчитали недостачу по налогам в размере более 200 миллионов рублей. В соответствии с российским законодательством, за это преступление ей грозило до трех лет лишения свободы. Однако разбирательства в судебном порядке бизнесвумен дожидаться не стала.

- В ходе расследования уголовного дела она погасила всю имеющуюся задолженность, благодаря чему в бюджет было возвращено 215 миллионов рублей, - рассказали нижегородские следователи. – В связи с этим уголовное дело в отношении нее было закрыто

Напомним, в 2019 году супруг Элады Нагорной Олег Сорокин был приговорен к десяти годам в колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки и соучастии в похищении человека. В соответствии с решением суда, он должен был выплатить 1 миллион рублей морального ущерба похищенному. Также у него было арестовано имущество в размере 20 миллионов рублей и недвижимость на сумму 484 миллиона рублей.

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