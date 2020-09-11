Глеб Никитин проголосовал на выборах депутатов Гордумы. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и его супруга 11 сентября проголосовали на выборах депутатов городской Думы Нижнего Новгорода. Свои голоса они отдали на избирательном участке в Зеленом городе в Нижегородском районе.

На участок глава региона пришел вместе с супругой. ФОТО: Кирилл Мартынов.

- Городская дума Нижнего Новгорода играет важную роль в жизни города, - отметил глава региона. – Каждый депутат несет большую ответственность за принимаемые решения. Именно поэтому так важна постоянная работа с избирателями и постоянное общение с ними. Все знают примеры, когда благодаря работе депутатов менялись к лучшему территории и были реализованы интересные проекты.

Губернатор отдал свой голос на избирательном участке в Зеленом городе. ФОТО: Кирилл Мартынов.

По мнению губернатора, значение нового созыва городской Думы станет еще выше в связи предстоящим юбилеем Нижнего Новгорода в 2021 году. В это время потребуется слаженная работа всех ветвей власти, поскольку решения в интересах нижегородцев должны приниматься оперативно.

- Я считаю правильным проведение голосования в течение нескольких дней, - отметил глава региона. - Это позволяет обеспечить все необходимые меры безопасности. К тому же люди могут выбрать удобное время для голосования.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

172 муниципальные избирательные кампании проходят в Нижегородской области. По их итогам депутаты различного уровня получат 1776 мандатов.

КСТАТИ

13 сентября будут полностью избираться городские думы Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, городских округов город Бор, Кулебаки, Навашинский и Чкаловск.

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